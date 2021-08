Kadınlar sokaklardan silindi

CNN’inin haberine göre, Kabil’de birkaç gün öncesine kıyasla artık çok daha az kadın sokağa çıkıyor.

KADINLAR SÜREKLİ ENDİŞEYLE YAŞIYOR

Dış dünyaya çıkabilenler ise genellikle yüzlerini peçe ile kapatıyor. Son on yılı kariyerlerini inşa ederek geçiren eğitimli, korkusuz kadınların çoğu, umutsuzca bir çıkış yolu arıyor ve Taliban tarafından hedef alınabileceklerinden endişe ediyor.

Muhabirlere konuşan bir kadın, "Geleceğimi düşünüyorum, beni öldürürlerse kızlarıma ne olacak. İki kızım annesiz kalacak" diyerek endişesini dile getirdi.

Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kadının bir dizi uluslararası STK'da çalıştığı belirtidi.. Kadın, günlerini umutsuzca yardım için onlara yalvararak geçirdiğini, ancak hiçbirinin yanıt vermediğini söyledi.

Kadın "Uluslararası organizasyonlar ile 10 yıldan fazla çalışma deneyimine sahip olmak kolay değil ve hiçbiri bana yardımcı olmadı" dedi.

KORKU HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Diğer taraftan, Taliban'ın başkenti devralması ile Kabil’İn merkezindeki bir giyim mağazası işlerinin arttığını ve çok fazla burka satmaya başladığını söyledi. Burka, gözlerin üzerinde bir file panel ile vücudu baştan ayağa kaplayan bir kıyafete deniliyor. Taliban 1990'larda Afganistan'da en son hüküm sürdüğünde kadınlar için zorunlu kıyafetti.

BURKA SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Burkalar son yirmi yılda Kabil'de çok daha az yaygın bir görüntü haline geldi ancak Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından satışlarda bir artışa yol açtı.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da yönetimi ele geçirmeleri sonrasında bir televizyon kanalına konuk oldu. Shaheen konuşmasında, kadınların burka giyme zorunluluğunun olmayacağını ancak başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

Ancak, dükkan sahibi, çoğu erkek olan müşterilerinin korktuklarını ve eşleri, kızları ve hayatlarındaki diğer kadınlar için burka satın aldıklarını çünkü bundan böyle burka giymenin kendilerini güvende tutmanın tek yolu olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Görgü tanıklarına göre, artık Kabil'deki hayatın gergin gerçeği bu. Şimdilik Taliban, hükümet çalışanlarına işe geri dönmelerini söyleyerek hayatın normal şekilde devam etmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

Grubun liderleri, Afgan vatandaşlarının "malı, onuru ve hayatı" için herhangi bir tehlike olmadığı konusunda ısrar ediyor ve savaşçılarına insanların evlerine girmemelerini veya arabalarına el koymamaları çağrısında bulundu.

HAYATIN HER AN DEĞİŞEBİLECEĞİ KORKUSU HAKİM

Ancak vaatler tek başına insanların endişelerini yatıştırmak için yeterli değil. Kabil şehir merkezinde devriye gezen ağır silahlı Taliban savaşçıları, henüz insanların yaşamlarına katı kurallar dayatmıyor olabilir ancak bunun her an değişebileceği korkusu her şeyin önüne geçiyor.