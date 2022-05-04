Kadınlara ehliyet yasağı

Afganistan’ın görece en liberal kenti olan Herat’taki Taliban yöneticilerinin, sürücü kursları ve eğitmenlerine “kadınlara ehliyet vermemeleri” talimatı gönderdiği bildirildi. AFP ajansının haberinde, ehliyet kurslarını yöneten Herat Trafik Yönetimi Enstitüsü Başkanı Jan Ağa Açakzai, “Kadınlara ehliyet vermeyi durdurmamız için sözlü talimat aldık. Ancak şu ana kadar kadınların şehirde araba kullanmalarını durdurmalarıyla ilgili bir talimat gelmedi” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İl Bilgi ve Kültür Dairesi Başkanı Naim al-Haq Haqqani’nin, bu konuda “resmi bir talimat verilmediğini” söylediği aktarıldı.