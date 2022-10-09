Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

Kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor

Katar'daki Dünya Kupası'nı izlemek üzere yaklaşık 80 gün önce bisikletle yola çıkan Meksikalı futbol antrenörü Juan Marquez Nieto, yolculuğu sırasında kafasının üzerinde taşıdığı futbol topuyla insanların ilgisini çekiyor.

09 Ekim 2022 Pazar 17:50
71 Okunma
Kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor



Meksika'da çeşitli amatör futbol takımlarında antrenörlük yapan ve aynı zamanda beden ile ruh sağlığı konusunda eğitimler veren 67 yaşındaki Nieto, yaklaşık 1 ay önce bisikletiyle Türkiye'ye ulaştı.

Futbol üzerine yazdığı kitapları da bulunan Nieto, gençlere, istedikleri takdirde hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve önlerinde hiçbir engel olmadığını göstermek için hava şartlarına aldırış etmeden turuna devam ediyor.

Yaklaşık 80 gündür yollarda olan Nieto, internet üzerinden çıkardığı haritayla günde 65 kilometre yol alarak şimdiye kadar 9 ülke gezdi. Nieto'nun bir sonraki durağı ise Katar olacak.

Meksikalı gezgin Nieto, AA muhabirine, Türkiye'nin kendisinde iyi izlenimler bıraktığını, Türk insanını çok sevdiğini ve Türklerin kendisine karşı çok yardımsever olduğunu söyledi.

- "Seyahat ederken beni evlerine yemeğe davet ediyorlar"

Yolculuğu sırasında futbol topunu yanında ayırmayan ve bazen kafasının üzerinde taşıdığı topla yol alan Nieto, futbol topunun barışın sembolü olduğunu ifade ederek, "Topu kafanızda tutmak, huzuru dengede tutmaya benzer. Denge temel noktadır. Amaçlarımdan biri, gençlere hayallerini gerçekleştirebileceklerini öğretmek. Çünkü yaptığım şey kişisel bir rüyamı gerçekleştirmek." dedi.

Nieto, Türkiye'deki yolculuğu sırasında kendisine çok iyi davranıldığını ve çeşitli ikramlarda bulunularak yardım edildiğini söyledi.

Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu belirten Nieto, "Türkler çok nazik ve çok cömertler. Seyahat ederken beni evlerine yemeğe davet ediyorlar, uyumaya davet ediyorlar, dinlenmem için bana yer gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

Türk kahvesi, baklava, ekmek ve çayın tadını çok beğendiğini ve Türkiye'nin çok düzenli olduğunu anlatan Nieto, "Düzeni çok beğendim, mekanlarının temizliği de çok iyi. Çok iyi dağıtılmış çöp kutuları var. Alanlar oldukça geniş ve yeşil. Burada saygılı insanlar var." ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ücretli WhatsApp gerçek oldu
Ücretli WhatsApp gerçek oldu
Kuşlar nerede?
Kuşlar nerede?
En nadide elmaslardan biri 57 Milyon dolara alıcı buldu
En nadide elmaslardan biri 57 Milyon dolara alıcı buldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim