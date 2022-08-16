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Kafatası olmadan doğan bebeğe yapay kafatası üretildi

3 boyutlu baskı teknolojisi, bu kez yeni doğan bir bebeğin hayatını kurtardı. Bilim insanları ve uzmanlar, kafatasının sadece 5'te 1'iyle doğan bir bebek için üç boyutlu baskı ile kafatası üretti.

16 Ağustos 2022 Salı 20:43
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Kafatası olmadan doğan bebeğe yapay kafatası üretildi


Teknolojinin son raddesine kadar kullanıldığı tıp dünyasında üç boyutlu yazıcılar ile basılan biyolojik parçalar, hayatımızda giderek daha fazla yer ediniyor. Üç boyutlu baskı yönteminin kullanıldığı en ekstrem vakalardan biriyse geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Polonya’da kafatası olmayan bir bebek için yapay bir kafatası üretildi.

Geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen olayda söz konusu bebek, olması gerekenin sadece beşte biri oranda kafatasıyla dünyaya geldi. Bunun üzerine Katowice’deki Upper Silesian Çocuk Sağlığı Merkezi’ndeki cerrahlar ve Polska Foundation kurumunun acil talebi üzerine Varşova merkezli üç boyutlu baskı şirketi Sygnis harekete geçti. Oluşturulan yapay kafatası şu şekildeydi:

Bebek için üretilen kafatası:

Sygnis, bebeğin dosyaları kendilerine ulaştıktan sonra iki mühendisin bebek için gerekli olan kafatasını basmaya başladığını belirtti. Şirket, bebeğin sağlığını riske atmamak için de iki farklı teknoloji kullandıklarını paylaştı. Kafatasının ilk modeli seçici lazer sinterleme (SLS) teknolojisi ile 24 saatte basılırken, ikinci model ise ışığa duyarlı reçinelerin katman katman sertleştirilmesini kapsayan SLA teknolojisi ile 8 saatte basıldı.

SLA teknolojisi ile yapılan baskı, önce uzmanlar tarafından kafatasının analizi ve değerlendirilmesi için yapıldı. Bunun ardından ekip, SLS teknolojisi ile bebeğe yerleştirilecek kafatasını baskılamaya başladı. Bebeğin ameliyatı için 4 günlük bir zaman dilimi olduğu paylaşılırken, kafatasının gelen talepten 26 saat sonra hazır edildiği aktarıldı.

Olayın detayları henüz yeni paylaşılırken, uzmanlar kafatasının yerleştirildiği bebekte gelecekte birkaç tedavi yapılması gerekeceğini paylaştı. Zira doğumunda kafasında bulunan 5’te 1’lik kafatası kısmı, sürekli gelişmeye ve değişmeye devam edecek. 

Son Güncelleme: 16.08.2022 20:49
Anahtar Kelimeler:
KafatasıBebekBilim
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