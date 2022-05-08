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Kahve çuvallarından yarım ton kokain çıktı

İsviçre polisi, Nestle şirketine bağlı kapsül kahve üreticisi Nespresso'ya yapılan kahve sevkiyatından 500 kilogram kokain çıktığını açıkladı.

08 Mayıs 2022 Pazar 13:38
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Kahve çuvallarından yarım ton kokain çıktı

İsviçre'de polis, Nestle şirketine ait kapsül kahve üreticisi Nespresso'ya yapılan bir kahve çekirdeği sevkiyatında 500 kilogram kokain ele geçirdiğini açıkladı.

Yetkililere göre, Romont'taki fabrikanın çalışanları, kahve çuvallarının içinde beyaz toz bulunan torbaları görünce polisi aradı. Daha sonra bu tozların kokain olduğu anlaşıldı.

Polisin aynı gün trenle teslim edilen beş konteynerde daha uyuşturucu bulduğu açıklandı. Bu konteynerlerin Brezilya'dan yüklendiği belirtiliyor.

Polis yüzde 80 saflık derecesine sahip olan kokainin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon euro olduğunu söylüyor. 

'FABRİKADAKİ KAPSÜLLERE KOKAİN BULAŞMADI'

Nestle şirketine ait Nespresso'dan yapılan açıklamada kahve çekirdeklerine ve fabrikadaki kapsüllere kokain bulaşmadığı kaydedildi, "Müşterilerimizi temin ederiz ki, tüm ürünlerimiz güvenle tüketilebilir" denildi.

Fribourg kantonu polis müdürü Marc Andrey, "Fribourg için ele geçirilen bu kokainin miktarı kesinlikle büyük. Hatta olağanüstü büyüklükte denebilir" dedi.

Polis, kaçakçıların bu kokaini Avrupa pazarına göndermeyi amaçlamış olabileceğini söylüyor.

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