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Kahve fiyatları uçuşa geçti!

Kahve fiyatları küresel tedarik sıkıntılarının etkisiyle sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükselerek 10 yılın zirvesine ulaştı. Yüksek gübre fiyatları ve tedarik maliyetleri fiyatların yükselişinde rol oynarken Avrupa ve ABD gibi tüketiciler Kolombiya ve Vietnam gibi üreticilerden kahve tedarik etmek konusunda sıkıntı yaşadı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:35
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Kahve fiyatları uçuşa geçti!
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Kahve fiyatları, sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükseleek 10 yılın zirvesine ulaştı.Yüksek gübre fiyatları ve tedarik maliyetleri fiyatların yükselişinde rol oynarken Avrupa ve ABD gibi tüketiciler Kolombiya ve Vietnam gibi üreticilerden kahve tedarik etmek konusunda sıkıntı yaşadı.

Kahve fiyatları, küresel tedarikte darboğaz yaşanabileceğine dair endişelerle 10 yılın zirvesine tırmanarak kilogram başına 5,07 dolara yükseldi. Arabica vadeli kontratları, Brezilya’daki üretimin azalmasıyla sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükseldi.

Sucden Financial Araştırma Müdürü Geordie Wilkes, “Piyasalar şu an için sıkışmış durumda ve kahve üreticileri tedarikin güvenliğini sağlamak konusunda geride kalmış durumdalar” dedi.

Brezilya’da gübre fiyatlarının ciddi derecede yükseldiğini ve çiftçilerin bir anda daha fazla kahve üretmekte zorlandığını belirten Wilkes, “Gelecek sene Arabica üretimi daha iyi olsa bile en fazla dengelenmiş bir piyasayla karşı karşıya kalırız” diye ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Kahve FiyatlarıKahve
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