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Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon...

Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı

Hindistan'da otellerden '4 ayda 120 televizyon çalmakla' suçlanan şüpheli gözaltına alındı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 18:08
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
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BBC'de yer alan haberde, polis yetkilisi İmran Kureşi, dört ay boyunca ülkenin güneyinde kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çalan Vasudev Nanaiah'ın gözaltına alındığı kaydetti.Yetkili, otel görevlilerinin "beyefendi ve iyi davranan bir konuk olduğu için" Nanaiah'tan hiç şüphelenmediklerini söyledi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN BİRKAÇ GÜN SONRA TELEVİZYON ÇALMAYA DEVAM ETTİ

Kureşi, otellere 'oldukça büyük' bavullarla giriş yaptığını belirttiği Nanaiah'ın ekim ayında kaldığı bir otelden televizyon çalmaktan yakalandığını daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest bırakıldıktan birkaç gün sonra televizyon çalmaya devam ettiği belirtilen Nanaiah'ın çaldığı televizyonlardan birini satmaya çalışırken tekrar yakalandığını ifade etti.

Nanaiah hakkında ellerinde çok fazla dosya olduğunu belirten Kureşi, 21 ayrı suçla yargılanan şüphelinin psikolojik değerlendirmeden geçmesine gerek olup olmadığına mahkeme tarafından karar verileceğini kaydetti.

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