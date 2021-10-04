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Kaliforniya'da sahiller giriş-çıkışa kapatıldı

04 Ekim 2021 Pazartesi 22:21
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Kaliforniya'da sahiller giriş-çıkışa kapatıldı
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ABD'nin sahilleriyle ünlü eyaletleri arasında yer alan Kaliforniya'da petrol sızıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, yaklaşık 27 kilometrelik petrol hattının kapatılarak boşaltılmasından sonra sızıntının durduğunu tahmin ettiklerini ancak kaynağı belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölge halkına, okyanus suyuna temastan kaçınmaları tavsiye edildi.

33 KİLOMETREKARELİK ALANA YAYILDI

3 Ekim akşamı düzenlenen basın toplantısında, Huntington Beach Belediye başkanı Kim Carr, 3 bin varilden (409 ton) fazla ham petrolün 33 kilometrekarelik bir alana yayıldığını duyurmuştu. Toplantıda, 14 temizlik botunun 70 varilden fazla petrolü temizlediği ve sızıntının yayılmasının önlenmesi için 1,5 kilometrelik koruyucu bariyer oluşturulduğu aktarıldı.

"YETKİLİLER GEÇ KALDI" İDDİASI

Eyaletin güneyinde bulunan Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 8 kilometre açıkta ve 30 metre derinliğindeki petrol hattındaki sızıntı 2 Ekim sabahı fark edildi.

Öte yandan ABC kanalında, bölge halkının okyanus yüzeyindeki yağlı tabakayı ve petrol kokusunu 1 Ekim'de fark ettiği, ancak petrol hattının 2 Ekim gecesi kapatıldığı belirtilerek, yetkililerin harekete geçmekte geç kalmış olabilecekleri iddia edildi.

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