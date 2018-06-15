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Kaliforniya'nın 3'e bölünmesi önerisi için referandum

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin 3 bölgeye bölünmesini teklif eden önerinin referanduma götürülmesi için gereken imza sayısına ulaşıldığı bildirildi.

15 Haziran 2018 Cuma 09:28
Kaliforniya'nın 3'e bölünmesi önerisi için referandum

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin 3 bölgeye bölünmesini teklif eden önerinin referanduma götürülmesi için gereken imza sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Eyalette 6 Kasım'da yapılması planlanan referandum, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatonun da 3'te 1'inin (33) yenileneceği ara seçimlerde halka soru olarak sorulacak.

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Yapılması için 420 bin imza toplanan referandumda halk, eyaletin "Kaliforniya, Kuzey Kaliforniya ve Güney Kaliforniya" şeklinde 3 ayrı eyalet olarak ayrılıp ayrılmayacağı yönünde oy kullanacak.

Referandumda eyaletin 3'e ayrılması yönünde bir karar çıkması halinde bile tasarının, ABD Kongresinin onayından geçmesi gerekiyor.

Referandumda eyaletin bölünmesi lehinde karar çıkması durumunda ise 1863 yılından bu yana ilk defa bir eyalet bölünmüş olacak.

ABD'ye 1850 yılında resmi olarak bağlanan Kaliforniya'yı 1859 yılında 2'ye bölme teklifi referandumdan geçmiş ancak ABD Kongresine takılmıştı.

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