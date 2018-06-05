Kamboçya'da muhalefet liderinin serbest kalma talebine ret

Mahkeme sözcüsü Tuoch Tharith, yaptığı açıklamada, ilk derece mahkemesinin Sokha hakkındaki adli soruşturmanın devam etmesi nedeniyle yargılama başlayana dek tutuklu kalmasına yönelik kararının onandığını bildirdi.

Tharith, bu kapsamda Sokha'nın kefaletle salıverilme başvurusunun reddedildiğini belirtti.

Bu, muhalif siyasetçinin eylül ayında tutuklanmasından bu yana reddedilen dördüncü kefaletle serbest kalma başvurusu oldu.

Sokha, birkaç yıl önce bir panelde yaptığı konuşmada, ülkesindeki demokrasinin gelişmesi için ABD'deki sivil toplum örgütlerinin tavsiyelerine başvurulması gerektiğini savunmuş ve bu sözleri nedeniyle hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sokha'nın lideri olduğu Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi, ekim ayında kapatılmış ve önde gelen parti üyelerine siyaset yasağı getirilmişti.

İnsan hakları grupları, Sokha'nın yargılanmasının ve partisinin kapatılmasının Başbakan Hun Sen ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin temmuz ayında yapılacak seçimler öncesinde muhalefeti sindirme girişimi olduğunu ileri sürüyor.