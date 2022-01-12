Kamboçya’nın ödüllü mayın avcısı keseli sıçan Magawa 8 yaşında öldü

Afrika dev keseli sıçanlarını eğiten sivil toplum kuruluşu APOPO, ülkede yıllar süren iç savaştan kalma 100’ün üzerinde kara mayını ve diğer patlayıcıyı koklayarak bulan Magawa’nın 8 yaşında öldüğünü duyurdu.



APOPO’dan yapılan açıklamada, kuruluşun eğittiği en başarılı mayın avcısı ve haziranda emekli edilen Magawa’nın sağlığının son günlerde kötüleştiğini, daha fazla uyuyarak iştahı azalan sıçanın hafta sonu öldüğünü bildirdi.

CESARET MADALYASI ALMIŞTI

Tanzanya doğumlu Magawa, Kamboçya’da mayın avcısı olarak kullanılmadan önce 1 yıl eğitilmişti.



Magawa yaklaşık 5 yıl süren kariyeri boyunca 100’den fazla mayın ve patlayıcıyı bulmuştu.

Eylül 2020’de İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA tarafından altın madalyayla ödüllendirilmişti.

Fareye hayvanlar için tasarlanmış PDSA Altın Madalyası verildi. PDSA madalyasının tehlike altında yararlılık gösteren sivillere verilen George Nişanı'na eşdeğer olduğu belirtildi.



APOPO'nun yöneticisi Christophe Cox, "Bu madalyayı almak bizim için gerçekten büyük bir onur. APOPO'da toplamda 20 yıldır çalışıyorum" demişti.



Cox, diğer hayvanlara göre farelerin daha zeki ve yemek ödülü için daha çok çalışmaya istekli olduklarını söyledi.



APOPO'nun Hero Rat programına alınan fareler bir yıllık temel eğitimden geçiriliyor.



Kamboçya'da 4-6 milyon arasında kara mayınının gömülü olduğu tahmin ediliyor. Mayınlar şimdiye kadar 64 binden fazla insanın hayatına mal oldu. Ayrıca Kamboçya mayın nedeniyle sakatlanma oranının en fazla yaşandığı ülke.



Ülkede 40 binden fazla çocuk ve yetişkin mayınlar nedeniyle uzuv kaybına uğradı.



PDSA tarihinde ödüllendirilen ilk sıçan olan Magawa, yaşlanarak yavaşladığı için haziranda emekli edilmişti.