Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113988
ALTIN
160.941
DOLAR
3.7992
STERLİN
5.1336
EURO
4.5520
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...
İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8 öneri
İlişkinizin kötüye gitmemesi için 8...
Markette bile satılan o ilaç kısırlık yapıyor!
Markette bile satılan o ilaç...
Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz ne olur?
Şampuanınıza bir kaşık şeker eklerseniz...

Kambur balina, dalgıcı köpek balığından korudu

25 ton ağırlığındaki balina, köpek balığını fark etmeyen Hauser’ı başıyla güvenli bir alana itti....

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:38
banner10

Güney Pasifik Okyanusu’ndaki Cook Adaları yakınlarında dalış yapan biyolog Nan Hauser’ı kendisine yaklaşan kaplan köpek balığının saldırısından bir kambur balina kurtardı. 25 ton ağırlığındaki balina, köpek balığını fark etmeyen Hauser’ı başıyla güvenli bir alana itti.

Independent gazetesinin aktardığına göre, Cook Adaları'ndan biri olan Rarotonga adası açıklarında dalış yapan biyolog Nan Hauser, o sırada kendisine saldırmak üzere yaklaşan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kaplan köpek balığını fark etmedi. 63 yaşındaki Hauser'ı yanındaki bir kambur balina ölümden kurtardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

‘İLK KEZ KAMERAYA YANSIDI'

Konuyla ilgili açıklama yapan Hauser, böyle bir olayın ilk kez kameraya alındığını söyledi.

Balinanın kendisini başı ve ağzıyla 10 dakika boyunca daha güvenli bir alana doğru ittiğini belirten Hauser, bu görüntülerin balinaların diğer türleri koruma içgüdülerinin varlığının kanıtı olabileceğini ifade etti.

‘BALİNALARIN BENİ KORUDUĞUNU FARK ETMEMİŞTİM'

Hauser "Balinaları korumak için 28 yılımı verdim, onların da beni koruduğunu fark etmemiştim bile. Balina 10 dakikadan fazla beni itti. Korkup ondan uzaklaşmaya çalıştım. Fakat paniklemek istemedim" ifadelerini kullandı.

Hauser, bir başka balinanın da köpek balığını ondan uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrailli bakan: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz
İsrailli bakan: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz
Nijerya'da sarı hummadan 9 kişi öldü
Nijerya'da sarı hummadan 9 kişi öldü
Filistin için Brüksel'de olağanüstü toplantı
Filistin için Brüksel'de olağanüstü toplantı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim