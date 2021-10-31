Kamerası yanlışlıkla açılan profesörün dersi küvetten işlediği ortaya çıktı

Güney Kore'de çevrimiçi ders sırasında üniversite profesörünün kamerası yanlışlıkla açılınca dersi küvetten işlediği anlaşıldı.

Hanyang Üniversitesi'nde kimliği paylaşılmayan bir profesör, çarşamba günü düzenlediği çevrimiçi derste kamerasını kapalı tutarak sadece mikrofon aracılığıyla ders anlatıyordu.

Ancak yanlışlıkla ders sırasında bilgisayarının kamerası açılınca profesörün dersi küvetten yaptığı ortaya çıktı.

Profesör, durumu fark eder etmez kamerayı hemen kapatarak dersi sürdürse bile arka planda su sesleri duyulmaya devam etti.

Öğrencilerden biri, "Tamamıyla şoke olduk. Ben derse geldim, duş yapmaya değil. Profesör olayla ilgili bir yorum yapmadı ve hiçbir şey olmamış gibi derse devam etti. Fakat biz su seslerini duymaya devam ettik" dedi.

Yaşanan olayın ardından öğrenciler, profesörün ilk defa bu şekilde ders işlememiş olabileceğini ifade etti.

Öğrenciler, geçmişte düzenlenen çevrimiçi derslerde de arkadan su sesi geldiğini ve bazen öğretmenin sesinin yankılı şekilde, sanki banyodan geliyormuş gibi duyulduğunu belirtti.

Öte yandan profesör, öğrencilere olayla ilgili açıklama yaptığı bir e-posta gönderdi. Kovid-19 aşısının ikinci dozunun yan etkisi olarak ateşi çıktığını ve yine de dersi iptal etmemek için elinden geleni yapmaya çalışırken bu "talihsiz olayın" yaşandığını söyleyen öğretmen, öğrencilerinden özür diledi.

Üniversite yönetimiyse olayın komisyonda görüşüleceğini ve profesöre disiplin cezası verilip verilmeyeceğinin kararlaştırılacağını açıkladı. Profesör de üniversite yetkililerine daha önce hiç küvetten çevrimiçi ders yapmadığını söyledi.