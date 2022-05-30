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Kamerayı açık unuttular, 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minneapolis kentinde yaşayan ve ismi açıklanmauan bir çift, Zoom üzerinden gerçekleştirilen bir online toplantıya katıldı. İkiz Şehirler Tapınağı Beth El'in ev sahipliğinde yapılan organizasyonda kameralarını kapatmayı unutan bir çift cinsel ilişkiye girdi. Çiftin cinsel ilişkiye girdiği anları diğer katılımcılar canlı bir şekilde izledi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:23
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Kamerayı açık unuttular, 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler

Minneapolis kentinde meydana gelen bir olay sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Zoom üzerinden aralarında Minneapolis sinagogunda bulunduğu bir grup kişiyle toplantı yapan ismi açıklanmayan orta yaşlı bir çift, yatak odalarında cinsel ilişkiye girdi. Tam 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye giren ikili kameralarının açık olduğunu ve o anları diğer katılımcıların gürdüğünde habersizdi.

TELEFONLA HABER VERDİLER

New York Post’ta yer alan habere göre katılımcılar çiftin bilere kamerayı açık bıraktığını düşünerek sinirlendi. Zoom toplantısı katılımcılarından biri “İkisi de yataktaydı arada bir çıplak bir şekilde kalkarak geziniyordu. Ne olduğuna anlam veremedik.” dedi.

Çiftin bir arkadaşlarının olayı fark ederek telefonla araması üzerine ikili kameraya yaklaşarak toplantıdan çıkmaya çalıştı.

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