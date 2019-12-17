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Kamerun'da ayrılıkçılar 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı

Kamerun'da ayrılıkçılar, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgede, yerel seçimler için adaylık başvurusunda bulunan 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı.

17 Aralık 2019 Salı 12:39
Kamerun'da ayrılıkçılar 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı

Ulusal basındaki haberlerde, Anglofon ayrılıkçıların, 9 Şubat 2020'de yapılacak yerel seçimleri protesto etmek için adaylığını koyan siyasetçileri sindirme operasyonu başlattığı ifade edildi.

Ayrılıkçılar tarafından internet ortamında paylaşıldığı belirtilen ses kaydında, kaçırılan 40'tan fazla siyasetçi arasında yer alan SamuelNforba'nın, ayrılıkçıların "seçime oy kullanmaya gidilmemesi ve aday olunmaması" uyarılarına kulak asmadığı için cezalandırıldığına ilişkin sözleri yer alıyor.

Hükümetten kaçırma olayına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. 

Öte yandan yerel halk ayrılıkçıların sivilleri sindirme girişimine tepki gösterdi.

Ayrılıkçıların daha önce de ülkenin Kuzey Batı ve Güney Batı bölgelerinde evlerin önüne, çocukların okullara gönderilmemesi aksi takdirde cezalandırılacakları tehdidini içeren broşürler bıraktığı belirtildi.

AYRILIKÇI KRİZİ

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Kamerun
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