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Kamerun'da bombalı saldırı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşan) bölgesi Bamenda'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis yaralandı.

22 Eylül 2017 Cuma 14:48
Kamerun'da bombalı saldırı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşan) bölgesi Bamenda'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis yaralandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bamenda bölge hastanesi yakınlarındaki polis güvenlik noktasına bırakılan el yapımı bombanın patlaması sonucu yaralanan 3 polis, hastanede tedavi altına alındı.

Bazı çevreler patlamanın, muhalefetin Bamenda krizi nedeniyle bugün hükümete karşı düzenleyeceği protesto yürüyüşlerinden önce yapılmasına dikkati çekti. Hükümet ise olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Bu arada Anglofon-Frankofon (Fransızca konuşan) krizinden sonra bölgede terör saldırılarının artış göstermeye başladığı bölgede halk panik içinde yaşıyor.

Bamenda'da geçen hafta 3 saldırı düzenlenmişti. Kalabalık bir pazarda 2'si hoparlörlerin, 1'i de taksinin içine yerleştirilen 3 bombanın patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bazı avukatlar, İngilizce konuşulan bölgede idari birimlerde sadece Fransızcanın kullanılmasını sebep göstererek 2016'nın Ocak ayında protesto gösterileri düzenlemiş, kanunların bir nüshasının İngilizce yazılması talebinde bulunmuştu.

Marjinal bazı grup ve aktivistlerin de protesto gösterilerine katılmasıyla siyasi kriz tırmanmış, bölgenin federal hale getirilmesi istenmişti.

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