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Kamerun'da saldırı: 4 ölü!

Ülkenin güneybatısında düzenlenen saldırıda en az 4 asker öldü

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:56
Kamerun'da saldırı: 4 ölü!
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Kamerun'da askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda en az dört askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Yerel yetkililer, ülkenin güneybatısında AgborkemGerman bölgesindeki askeri kontrol noktasına saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda en az dört askerin yaşamını yitirdiğini, birinin yaralandığını söyleyen yetkililer, saldırganların kontrol noktasındaki silah ve mühimmatı alarak kaçtığını kaydetti.

Yetkililer, saldırının, İngilizce konuşan bölgenin bağımsızlığını talep eden ayrılıkçılarca düzenlenmiş olabileceğini açıkladı.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yılları arasındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Ülkenin kuzeybatısı ve güneybatısında İngilizce konuşulan bölgesindeki ayrılıkçılar, son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemeye başladı.

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