Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...

Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde

Batı Afrika ülkesi Kamerun’da Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın tüm güvenliğinin İsrailli eski general ve istihbaratçıların yönettiği şirket tarafından sağlandığı bildirildi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:28
Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde
banner48

JeuneAfrique'in haberine göre, Kamerun’da devletin üst kademesindeki isimlerin güvenliğini, iletişim teknolojilerinden fiziksel güvenliğe kadar İsrailliler sağlıyor.

Eski Mossad Başkanı ShabtaiShavit’in kurduğu Athena GS3’ün çalışmaları, devlet başkanına rapor veren özel bir taburun yönetimini de kapsıyor.

Biya’nın güvenlik danışmanlığını, 2010'da meydana gelen helikopter kazasında ölene kadar eski İsrailli komutan Abraham AviSivan yürütürken, şu anda bu görevi EranMoas sürdürüyor.

- ABD önerdi 

Paul Biya, başa geldikten 2 yıl sonra 1984’te kendisine yönelik başarısız darbe girişiminden sonra Fransızlardan uzaklaşarak ABD’nin tavsiyesiyle İsrailli şirketlere yöneldi ve Shavit’le çalışan Sami Meyuhas’la tanıştı.

Şu anda Tel Aviv merkezli Athena GS3'ü yöneten Shavit, Sivan ve Meyuhas, Devlet Başkanı Biya’ya bağlı tüm güvenlik sistemini tamamen değiştirdi. 

Ülkedeki telefon ve iletişim ağını izlemek için teknoloji kurulumu da yapan şirketin tavsiyesiyle ülkedeki silahlı gruplarla mücadele etmek için Hızlı Müdahale Taburu kuruldu. 

Tabur şu anda eski İsrailli generalMayerHeres tarafından yönetiliyor.

-İnsan hakları ihlali suçlaması

Hızlı Müdahale Taburu, BokoHaram'ın yanı sıra Anglofon (İngilizce konuşan) bölgelerde 2016 sonunda patlak veren krizde aktif şekilde kullanıldı.

Ülkedeki insan hakları örgütleri, bu askeri birimin Uzak Kuzey bölgesinde insanları Boko Haram üyesi oldukları gerekçesiyle sorgusuz şekilde infaz ettiğini, Anglofon krizinde düzenlenen protestoları bastırmak için göstericileri öldürdüğünü iddia etti.

Tabura bağlı askerlerin ayrıca kadınlara tecavüz ettiği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Paul Biya, 1982 yılından bu yana ülkeyi tek başına yönetiyor.

Anahtar Kelimeler:
Kamerun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan, Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetlerine hazırlanıyor
Lübnan, Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetlerine hazırlanıyor
2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya Veriliyor
2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya Veriliyor
Japonya'da karantinaya alınan cruise gemisinin en az 10 yolcusunda virüs çıktı
Japonya'da karantinaya alınan cruise gemisinin en az 10 yolcusunda virüs çıktı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim