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Kamerun’da 300 yeni mineral keşfedildi

Batı Afrika ülkesi Kamerun’da, dünyada nadir rastlanan 300 yeni mineralin keşfedildiği bildirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:29
Kamerun’da 300 yeni mineral keşfedildi

Batı Afrika ülkesi Kamerun’da, dünyada nadir rastlanan 300 yeni mineralin keşfedildiği bildirildi.
Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişme Bakanı Gabriel Dodo Ndoke, başkent Yaunde’de düzenlenen Kamerun Uluslararası Madencilik ve Sergi Yatırım Konferansı’nda keşife ilişkin bilgi verdi.

Ndoke, ülkenin kuzeyindeki Adamaoua’nın doğu ve batısında, aralarında altın, safir, elmas, çinko, magnezyum ve nikel gibi minerallerin de olduğu nadir rastlanılan 300 mineralin keşfedildiğini ve haritalandırılmaya başlandığını söyledi.

Keşfin ülkede büyük bir heyecan yarattığını belirten Gabriel Dodo Ndoke, “Minerallerin jeokimyasal analizleri sentezlendikten sonra haritaları halkın kullanımına sunulacak.” dedi.

Dünya Bankası, Kamerun’da birçok kıymetli mineral ve maden bulunduğu gerekçesiyle “Madencilik Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında ülkeye önemli ölçüde finansal destek sağlıyor.

Minerallerin büyük bir kısmı, yer kabuğunun alt katmanında bulunan magma tabakasının yeryüzüne ulaştırdığı lavlar aracılığıyla ortaya çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun
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