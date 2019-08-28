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Kamerun’da ayrılıkçılardan halka “tecrit” çağrısı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:01
Kamerun’da ayrılıkçılardan halka “tecrit” çağrısı

Kamerun’un, Kuzey Batı ve Güney Batı Anglofon bölgenin ülkedeki diğer bölgelerle bağlantısının kesilmesi amacıyla bölge halkının 3 hafta süresince tecrit haline girmelerini istedi.

Bu süre boyunca faaliyetlerin askıya alınması, trafik akışının durdurulmasını talep eden silahlı ayrılıkçılar nedeniyle bölgenin en yoğun nüfuslu kenti Bamerda’dan ülkenin Frankofon (Fransızca konuşulan) bölgelerine yoğun bir göç başladı.

Eğitim dönemi başlamasına rağmen Anglofon bölgelerdeki 4 bin 400 okul 3 yıldır süren siyasi kriz etkisiyle kapalı duruyor.

Ayrılıkçılar okula gidecek, dükkanlarını açacak ya da evlerinden çıkacak olanları öldürmekle tehdit ederek halktan tecrit çağrılarına uymalarını talep etti.

Kamerun’da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016’da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017’de SisikuAyukTabe liderliğinde Kumbo kentinde “Ambazonya” adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde bin 850 kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 35 bin kişi komşu ülke Nijerya’ya sığındı.

(BRT/TRTHABER)

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Kamerun
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