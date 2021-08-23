Kampçıların ateşi önce bungalova sonra ormana sıçradı

Şile’de bunglow evlerin bulunduğu sahilde kamp yapan kişilerin yaktığı ateş önce bungalov evlere daha sonra da ormanlık alana sıçradı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.