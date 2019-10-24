Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Kamyon kasasındaki 39 cesedin sırrı çözüldü

İngiltere'de dün 39 kişinin cesedi bir kamyonun dorsesinde bulunurken, olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. 39 kişinin mülteci olduğu ve içerideki eksi 25 derecelik soğuk nedeniyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:35
Kamyon kasasındaki 39 cesedin sırrı çözüldü

İngiltere dün Essex bölgesinde bir kamyonun dorsesinde bulunan 39 kişinin cesediyle sarsıldı. İngiliz televizyonları son dakika yayınlarıyla kamyonun bulunduğu bölgeden gelişmeleri aktarırken, kan donduran olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Polis ekipleri ve adli tıp uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından, kurbanların soğutucu özelliğine sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığı belirlendi.

İçerideki sıcaklığın eksi 25 derece olduğunu ölçen uzmanlar, 39 kişinin donarak hayatını kaybettiğini ifade ederken, “Bu şartlar altında hiç şansları yoktu” yorumunda birleşti.

Söz konusu soğutucu sistemin çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra taze kalması gereken bitkilerin taşınmasında da kullanıldığı belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mülteciler bir konteynerin içinde gemiyle Belçika’ya ulaştı.

Burada 25 yaşındaki sürücü Mo Robinson’ın kullandığı kamyonla yola devam eden 39 kişinin İngiltere’ye gelme hayalleri Essex’te son buldu.

Sürücü Robinson polis tarafından gözaltına alınırken, sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kamyon KasasıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamam böceklerinden kurtulmak istedi… Bahçesini havaya uçurdu!
Hamam böceklerinden kurtulmak istedi… Bahçesini havaya uçurdu!
Böyle dram görülmedi: Nişanlısının naaşıyla evlendi
Böyle dram görülmedi: Nişanlısının naaşıyla evlendi
Nijerya'da sel 6 can aldı
Nijerya'da sel 6 can aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim