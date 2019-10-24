Kamyon kasasındaki 39 cesedin sırrı çözüldü

İngiltere dün Essex bölgesinde bir kamyonun dorsesinde bulunan 39 kişinin cesediyle sarsıldı. İngiliz televizyonları son dakika yayınlarıyla kamyonun bulunduğu bölgeden gelişmeleri aktarırken, kan donduran olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Polis ekipleri ve adli tıp uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından, kurbanların soğutucu özelliğine sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığı belirlendi.

İçerideki sıcaklığın eksi 25 derece olduğunu ölçen uzmanlar, 39 kişinin donarak hayatını kaybettiğini ifade ederken, “Bu şartlar altında hiç şansları yoktu” yorumunda birleşti.

Söz konusu soğutucu sistemin çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra taze kalması gereken bitkilerin taşınmasında da kullanıldığı belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mülteciler bir konteynerin içinde gemiyle Belçika’ya ulaştı.

Burada 25 yaşındaki sürücü Mo Robinson’ın kullandığı kamyonla yola devam eden 39 kişinin İngiltere’ye gelme hayalleri Essex’te son buldu.

Sürücü Robinson polis tarafından gözaltına alınırken, sorgusunun devam ettiği öğrenildi.