Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
banner40

Kamyonet sürücüsü kaldırımdaki gençleri ezmek istedi

17 Ocak 2019 Perşembe 12:59
Kamyonet sürücüsü kaldırımdaki gençleri ezmek istedi

ABD'de bir kamyonet sürücüsü, kaldırımda yürümekte olan üç genci hedef alarak, süratle kamyonetini gençlerin üzerine doğru sürdü.

banner41
Portland kentinde meydana gelen olayın görüntüleri bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürümekte olan üç genç görülüyor. Daha sonra kaldırıma çıkarak üzerlerine doğru gelmekte olan kamyoneti fark eden gençler, kaçmaya başlıyor. Ancak, kamyonet süratle ilerlediği için geçlerden ikisi kaçmayı başarsa da en arkadaki kişi kamyonetin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Kamyonetin çarptığı genç ayağa kalkarak diğer arkadaşıyla birlikte kaçmaya devam ederken, kamyonet sürücüsü de ara sokağa girerek kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan bu olayı fark eden ev sahibinin, hemen polisle iletişime geçtiği belirtildi. Polisin yaptığı açıklamada ise komşulardan hiçbirinin bu olaya tanık olmadığı, kamyonet sürücüsünün ya da gençlerden birinin polisle iletişime geçmediği ve kamyonet sürücünün hala arandığı belirtildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya geçen yıl rekor sayıda turist ağırladı
İspanya geçen yıl rekor sayıda turist ağırladı
Nijerya'da Lassa sıtması 146 can aldı
Nijerya'da Lassa sıtması 146 can aldı
Fransa'da doğal gaz patlaması
Fransa'da doğal gaz patlaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim