Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114719
ALTIN
160.503
DOLAR
3.7792
STERLİN
5.1181
EURO
4.5521
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...
Karabiber deyip geçmeyin!
Karabiber deyip geçmeyin!
Bebek sahibi olmak isteyen stres yapmasın!
Bebek sahibi olmak isteyen stres...
Ekmeği kes kilo verirsin sözü doğru mu?
Ekmeği kes kilo verirsin sözü...

Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

Toronto, ABD'nin anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarını ihlal ettiğini ileri sürdü...

11 Ocak 2018 Perşembe 15:53
Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti
banner10

Kanada, anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'yi, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etti.

Kanada'dan DTÖ'ye gönderilen şikayet dosyasında, ABD'nin anti-damping vergisi uygulayarak 200 kez uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Dosyada, ABD'nin ihracat denetimlerindeki muameleleri ve geriye dönük gümrük vergisi uygulamalarından da şikayet edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bu şikayete cevap olarak yaptığı açıklamada, Kanada'nın kendi vatandaşlarına zarar verdiğini belirtti.

Lighthizer, “Kanada'nın iddiaları temelsizdir ve sadece bu ülkenin karşılıklı yarar sağlayan ticarete bağlılığı konusunda ABD'nin güvenini azaltır" ifadesini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan’da kadın sürücüler için harekete geçildi
Suudi Arabistan’da kadın sürücüler için harekete geçildi
Birleşik Krallık 2042'ye kadar plastik atıklardan kurtulacak
Birleşik Krallık 2042'ye kadar plastik atıklardan kurtulacak
Sevgilisi aldatınca bekaretini satılığa çıkardı!
Sevgilisi aldatınca bekaretini satılığa çıkardı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim