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Kanada, ABD'yi NAFTA ve Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin yeni gümrük tarifelerini "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 13:41
Kanada, ABD'yi NAFTA ve Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Kanada, ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamaları nedeniyle ABD'yi Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ve Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin yeni gümrük tarifelerini "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Kanadalı işçileri ve ülkenin menfaatlerini her zaman küresel ticaret sisteminin bütünlüğüne zarar veren korumacı eylemlere karşı savunacaklarını vurgulayan Freeland, "korumacı amaçlar için güvenlik bahaneleriyle uygunsuz cezai tarifeler uygulayan" ABD'yi, Dünya Ticaret Örgütüne şikayet ettiklerini bildirdi.

Bakan Freeland, şunları kaydetti:
"Amerika'nın önemli bir NORAD ve NATO müttefiki olarak ve Amerikan çeliklerinin bir numaralı müşterisi olarak, Kanada çelik ve alüminyumuna getirilen ABD ticaret kısıtlamalarını kesinlikle kabul edilemez olarak görüyoruz. ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için sahte bir bahaneyle uygulanan bu tek taraflı tarifeler, ABD'nin uluslararası ticaret yükümlülükleri ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile tutarsızdır. Kanada bu tarifelere karşı olan Avrupa Birliği ve diğer benzer fikirlere sahip ülkelerle yakın iş birliği içinde olacak."

Freeland, Kanada'nın ayrıca ABD'nin NAFTA kurallarına aykırı ihlallerini ele almak için NAFTA anlaşmasının 20. bölümü gereğince bir panelin toplanmasını da talep ettiğini aktardı.

Kanada ile herhangi bir ticareti, ABD'ye yönelik bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görmenin kesinlikle mümkün olmadığına dikkati çeken Freeland, "Kanada, ABD savunma ve güvenliği için çelik ve alüminyumun güvenli ve güvenilir bir tedarikçisidir. Kanada, ABD ulusal teknoloji ve endüstriyel tabanın bir parçası olarak ulusal savunma ile ilgili ABD yasalarına tabi ve sadıktır. Kanada, küresel ticaretin öngörülebilirliğini sağlayan kurallara dayalı uluslararası ticaret sisteminin güçlü bir savunucusudur." ifadelerini kullandı.
 

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