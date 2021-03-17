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Kanada'da isimsiz kargo kolisinden üç başlı ördek çıktı

Kanada’nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten, kendisine Çin’den gelen kargo kolisini açınca şaşkınlığa uğradı. Braaten’e gelen isimsiz koliden 3 kafalı, doldurulmuş ördek yavrusu çıktı.

17 Mart 2021 Çarşamba 13:19
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Kanada'da isimsiz kargo kolisinden üç başlı ördek çıktı

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten adlı kişi, sabah evinin kapısını açtığında bir koliyle karşılaştı. Braaten kendisine gönderilen koliyi açınca şaşkına döndü. Braaten'a Çin'den gelen isimsiz kargo paketinden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, “Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin’den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim” dedi.

"KULLANIM TALİMATLARIYLA GELDİ"

Braaten, kolinin içerisinden ‘kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında ‘ürünün’ odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, ürün için internet üzerinden yaptığı araştırmada fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında olduğunu söyledi.

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