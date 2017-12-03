Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.126
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2762
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı

Kanada'nın Quebec eyaletinde geçen ekim ayında yasalaşan peçe yasağı, Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından geçici olarak askıya alındı.

03 Aralık 2017 Pazar 11:03
Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı
banner10

Kanada’nın Quebec eyaletinde geçen ekim ayında yasalaşan peçe yasağı, uygulama ilkelerinin belirlenmediği gerekçesiyle Eyalet Yüksek Mahkemesince askıya alındı.

"Bill-62" olarak bilinen peçe yasağına karşı Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesinde açılan dava sonuçlandı.

Davaya bakan Hakim Babak Barin, yasanın "kamu hizmetlerini alan herkesin yüzlerini ortaya çıkarmalarını" gerektiren 10. maddesinin askıya alındığını açıkladı.

Mahkemenin kararında, hükümetin, peçe kullanımının üzerindeki kısıtlamaların uygulamada nasıl yürüyeceğini belirleyen kriter ve kuralları belirlemediği ve bu yüzden 10'uncu maddenin yürürlüğe giremeyeceği belirtildi.

"Karardan memnun değiliz"

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard, karara ilişkin açıklamasında, karardan memnun olmadıklarını belirterek "Hakim, bizden dini istekleri yerine getirme kriterlerini yayınlamamızı istiyor ki bu zaten yapacağımız bir şey. Kararda, yasanın insan haklarına aykırı olduğu ya da herhangi bir anayasal aykırılığı bulunduğu konusunda bir ibare yok. Karara itiraz edip etmeyeceğimize, Adalet Bakanlığımızın incelemesi sonrası karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eyalet hükümetinin, yasanın uygulama kriterlerini 2018 yaz aylarından önce hazır edemeyeceği kaydedildi.

Kanada’nın Quebec Eyalet Parlamentosunda geçen ekim ayında yapılan oylamada Bill-62 sayılı kanun tasarısı oylanmış ve eyalette kamuya ait alanlarda Müslüman kadınların kamu hizmetlerini kullanmak için yüzlerini örten peçe ve benzeri örtüleri takmaları yasaklanmıştı.

Yasa ile kamuda çalışanlar ile resmi dairelerden hizmet almak isteyen Müslüman kadınların peçe veya başka bir şeyle yüzlerini kapatmalarına yasak getirilmiş, son anda yapılan değişiklikle belediye otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere belediye hizmetleri de yasak kapsamına alınmıştı.

Yasa, başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve diğer siyasetçilerin tepkilerine neden olmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 yaşındaki kız ‘güzel değilim’ dedi, İntihar etti
11 yaşındaki kız ‘güzel değilim’ dedi, İntihar etti
Eski ABD Başkanı Obama Paris'te
Eski ABD Başkanı Obama Paris'te
Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim