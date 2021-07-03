Kanada'da toplu çocuk mezarları protestoları: Kraliçe'nin heykeli yıkıldı

Kanada'da yatılı okullarda Kızılderili (Yerli) çocuklara ait toplu mezarların tespit edilmesinin ardından düzenlenen protestolarda göstericiler, Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykellerini yıktı.

Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi’nde toplanan yüzlerce protestocu, "Her Çocuk Önemlidir" mitingi sırasında "bir zamanlar çocuktuk" sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller de dahil olmak üzere Meclis'te bulunan birkaç heykeli yıktı.

Yıktıkları heykellere sprey boyalarla zarar veren protestoculardan bazıları ise, olaylara müdahale eden polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik Kilislerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurdu.

Kiliselerin kundaklanmasına ilişkin soruşturma başlatan polis, kundaklamaların nedeninin henüz belirlenemediğini, fakat olayların bazılarının Yerlilere ait toplu mezarların keşifleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.