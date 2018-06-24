Kanada'daki Suriyeli Çocuklar Korosu'na ABD'den vize engeli

Kanada’nın Toronto kentinde, Suriyeli ailelerin çocuklarından oluşan Nai Çocuk Korosu’nun, gelecek hafta Washington’da yapılacak "Serenade Koro Festivali"ne ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 Müslüman ülke vatandaşları için koyduğu vize yasağı nedeniyle katılamayacağı bildirildi.

Nai Çocuk Korosu Direktörü Fei Tang, yaptığı açıklamada, yaşları 5 ile 15 arasında değişen yaklaşık 60 çocuktan oluşan koronun, performanslarını sergilemek üzere 2 Temmuz’da Washington'da gerçekleştirilecek Serenade Koro Festivali’ne davet edildiğini söyledi.

Direktör Tang, korodaki çocukların, Trump yönetiminin seyahat yasağı getirdiği ülkelerin vatandaşları olmaları nedeniyle ABD'deki uluslararası festivalde gösteri yapmaya gidemeyeceklerini vurguladı.

"ÇOK HEYECANLIYDILAR"

Tang, çocukların ABD'nin başkentinde dünyanın her yerinden gelecek korolarla şarkı söyleme fırsatından ötürü çok heyecan duyduklarını ancak bu festivale katılmalarının imkansız olduğunu ifade etti. Bu durumu hem çocuklara hem de ailelerine izahta çok zorlandığını anlatan Tang, "Siyasi iklime baktık ve muhtemelen gidemeyeceğimize karar verdik. Bu hiç pratik değil." dedi.

"TRAVMALARINI TETİKLEMEK İSTEMİYORUZ"

Fei Tang, çocukların mutluluklarını riske atmamak için ABD'den vize alma başvurusunda bulunmayacaklarını, yerine başka planlar yapmaya karar verdiklerini aktardı. Tang, İngilizce ve Fransızca şarkıların yanı sıra, Suriyeli halk ezgilerini de seslendiren koronun, çocuklar için adeta bir müzik terapisi anlamına geldiğini belirterek, "Çocukların ABD yetkilileri tarafından reddedilmesinin yeni evlerine uyum sağlamada kaydettikleri ilerlemenin bir kısmını geri çevirebileceğinden endişe ettik. Onlar için mümkün olan en olumlu deneyimi sunmaya odaklanmalıyız. Travmalarını tetikleyecek hiçbir şey istemiyoruz." diye konuştu.

OKUL SEYAHATİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump’ın geçen yıl mart ayında uygulamaya koyduğu İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan karar nedeniyle, geçen yıl Toronto Halk Okullları Kurulunun daha önceden kararlaştırılan ABD’ye okul gezisi de iptal edilmişti.