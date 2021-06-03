Kanada hükümetinden Papa’ya özür çağrısı

Bakan Miller, Katolik Kilisesine bağlı Kamloops yerli yatılı okulunda 215 çocuğun kalıntılarının bulunmasına ilişkin açıklamalar yaptı.



Katolik piskoposlarının omuzlarında bir sorumluluk olduğunu belirten Miller, Papa Franciscus'un resmi özür dilemesi gerektiğini söyledi.



Miller, Papa Franciscus'un bugüne kadar özür dilememesinin utanç verici olduğunu ifade etti.



Yerli Halklarla İlişkiler Bakanı Carolyn Bennett ise Papa'nın özür dilemesinin acı çekenlerin iyileşmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Başbakan Justin Trudeau hükümeti, ülke çapında yerli ailelerden alınan çocukların tutulduğu eski yatılı okullarda gerekli incelemelerin yapılacağı sözü verdi.



Kamloops yerli yatılı okulu, 1890 ve 1969 yılları arasında Roma Katolik Kilisesi tarafından yönetiliyordu.

Trudeau, 2017 yılındaki Vatikan ziyareti sırasında Papa'dan özür jestini dikkate almasını istemişti.



Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı, 2018'de, Papanın yatılı okullar için özür dileyemeyeceğini duyurmuştu.



KANADA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI



Kanada yerlilerinin tarihteki en acılı dramı olan ve en büyük çocuk istismarı olarak da nitelendirilen yatılı kilise okullarının ilki, 1800'lerin başında açıldı ve sonuncusu 1996'da kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.



Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.



Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için, 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.