Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Lefkoşa’da intihar
Kapat

Kanada hükümetinden Papa’ya özür çağrısı

Kanada Yerel Halk Hizmetleri Bakanı Marc Miller, 215 yerli çocuğun kalıntılarının ülkedeki Katolik Kilisesinin yatılı okulunda bulunması nedeniyle Papa Franciscus'un resmi özür dilemesi gerektiğini bildirdi.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:52
13 Okunma
Kanada hükümetinden Papa’ya özür çağrısı

Bakan Miller, Katolik Kilisesine bağlı Kamloops yerli yatılı okulunda 215 çocuğun kalıntılarının bulunmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Katolik piskoposlarının omuzlarında bir sorumluluk olduğunu belirten Miller, Papa Franciscus'un resmi özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Miller, Papa Franciscus'un bugüne kadar özür dilememesinin utanç verici olduğunu ifade etti.

Yerli Halklarla İlişkiler Bakanı Carolyn Bennett ise Papa'nın özür dilemesinin acı çekenlerin iyileşmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Başbakan Justin Trudeau hükümeti, ülke çapında yerli ailelerden alınan çocukların tutulduğu eski yatılı okullarda gerekli incelemelerin yapılacağı sözü verdi.

Kamloops yerli yatılı okulu, 1890 ve 1969 yılları arasında Roma Katolik Kilisesi tarafından yönetiliyordu.

Trudeau, 2017 yılındaki Vatikan ziyareti sırasında Papa'dan özür jestini dikkate almasını istemişti.

Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı, 2018'de, Papanın yatılı okullar için özür dileyemeyeceğini duyurmuştu.

KANADA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI

Kanada yerlilerinin tarihteki en acılı dramı olan ve en büyük çocuk istismarı olarak da nitelendirilen yatılı kilise okullarının ilki, 1800'lerin başında açıldı ve sonuncusu 1996'da kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.

Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için, 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın söndürüldü
İran'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın söndürüldü
Lübnan'dan önemli dolar kararı
Lübnan'dan önemli dolar kararı
Asya ülkelerinde salgın etkisini sürdürüyor
Asya ülkelerinde salgın etkisini sürdürüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim