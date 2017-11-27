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Kanada'nın eski savunma bakanı: 4 tür uzaylı Dünya'ya geldi, vurduk

İngiliz basınında yer alan habere göre, 1963-67 arasında Kanada Savunma Bakanı olarak görev yapan Hellyer 1960’larda uzaylılarla iletişime geçildiğini öne sürdü.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:48
Kanada'nın eski savunma bakanı: 4 tür uzaylı Dünya'ya geldi, vurduk
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Eski Kanada Savunma Bakanı Paul Hellyer, 4 tür uzaylının Dünya'ya geldiğini ancak 'onları vurduklarını' söyledi. Hellyer, uzaylıların temasını örtbas etmek için trilyonlarca dolar harcandığını da savundu.

İngiliz basınında yer alan habere göre, 1963-67 arasında Kanada Savunma Bakanı olarak görev yapan Hellyer 1960’larda uzaylılarla iletişime geçildiğini öne sürdü.

'ÖNCE ATEŞ AÇIP, SONRA SORU SORMA TAKTİĞİNİ İZLEDİK'

Hellyer, “Yıllar önce başka gezegenlerden ziyaretçiler geldi ve Dünya’nın gidişatı konusunda bizi uyardı ve bize yardım teklif etti. Biz de buna rağmen onları tehdit olarak gördük ve önce ateş açıp sonra soru sorma taktiğini izledik” dedi.

'50 UFO, RUSYA'DAN AVRUPA'YA DOĞRU İNMEYE BAŞLADI'

Soğuk Savaş döneminde uzaylılarla temas ettiklerini söyleyen Hellyer, “1961’de Soğuk Savaş zamanında 50 UFO Rusya’dan Avrupa’ya doğru inmeye başladı. Kumandanımız çok endişelenmişti ve panik butonuna basarak orduyu konuşlandırdı. Sonra açılan soruşturma 3 yıl sürdü ve dört farklı tür uzaylının gezegenimizi ziyaret ettiği ortaya çıktı” dedi.

Hellyer, uzaylıların farklı yıldız sistemlerinden geldiğini söylerken, “Bunlar Andromeda’dan ve Satürn’ün Ay’ından geliyorlar” dedi.

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