Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
Mor yiyeceklerin sağlığa faydaları
Mor yiyeceklerin sağlığa faydaları
Bel ağrısına karşı 10 egzersiz önerisi
Bel ağrısına karşı 10 egzersiz...
Kahvaltı yapmak zorunda mıyız?
Kahvaltı yapmak zorunda mıyız?
Whatsapp’a Tatil modu
Whatsapp’a Tatil modu
Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı
Köpek diye aldı sıçan çıktı
banner40

Kanada yasal esrarı çok sevdi: Tüm stoklar 2 günde tükendi

İki gün önce keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran Kanada'da bir çok dükkanın elindeki stoklar tükendi. İnternet üzerinden esrar satışı yapan bazı sitelere de yoğunluk yüzünden erişim sağlanamadığı belirtildi.

19 Ekim 2018 Cuma 23:19
Kanada yasal esrarı çok sevdi: Tüm stoklar 2 günde tükendi

Keyif amaçlı esrar kullanımı, üretim ve satışının yasallaştığı ikinci ülke olan Kanada'da, daha bir hafta geçmeden stoklar tükendi.

Yasağın kalktığı ilk saatlerden itibaren esrar satılan dükkanların önünde kuyruk olan Kanadalılar, stokları büyük oranda bitirmişti.

İnternet üzerinden esrar almaya çalışanlar da satış sitelerine aşırı yüklenme nedeniyle siparişlerini ya gecikmeli aldılar ya da alamadılar.

KANADA'NIN EN KÜÇÜK EYALETİNDE, ESRAR SATIŞINDAN ELDE EDİLEN 1 GÜNLÜK CİRO 506 BİN DOLAR 

Öte yandan gelecek hafta yapılması beklenen posta grevi nedeniyle, esrar siparişini internet üzerinden verenlere, paketlerini almalarının beş gün sürebileceği uyarısı yapıldı.

İşin ekonomik boyutu ise yüzleri fazlasıyla güldürdü. Yasağın kalktığı ilk gün sadece Kanada'nın en küçük eyaletlerinden Nova Scotia'da satışlardan elde edilen gelir yaklaşık 506 bin Amerikan doları oldu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemenliler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
Yemenliler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı
Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı
Sagradia Familia 136 yılın sonunda imar izni aldı
Sagradia Familia 136 yılın sonunda imar izni aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim