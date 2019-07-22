Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Kanada’da binlerce somon balığı, helikopterle yumurtlama alanına taşınacak

Kanada'da toprak kayması sonucu Fraser Nehri'nde mahsur kalan binlerce somon balığı helikopterle yumurtlama alanlarına taşınacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33
Kanada’da binlerce somon balığı, helikopterle yumurtlama alanına taşınacak

British Columbia eyaleti yetkilileri, Haziran sonunda dev kayaların nehre yuvarlanması sonucu bu yıl Fraser'ı sadece 700 kadar somonun geçebildiğini açıkladı.

Okyanus, Sahil Koruma ve Balıkçılık Bakanı Jonathan Wilkinson, balıklara yardım etmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Kanada basınına göre, balıklar için bölgede bir havuz inşa ediliyor.

Somonlar daha sonra su tanklarıyla nehirde yumurtlayacacakları alanlara doğru yolculuklarına devam edebilecekleri bir bölgeye taşınacak.

Balıkların strese girmemesi için suya oksijen takviyesi yapılacak

Balıkların tanklarda paniğe kapılmaması için suya oksijen takviyesi yapılacak.

Çevre koruma ve hayvan hakları örgütleri her yıl yumurtlama alanlarına ulaşabilmek için nehirde akıntıya karşı yüzen balıkların yolculuklarını tamamlayamaması halinde yerel somon nüfusunun tehlikeye gireceğini söylüyor.

Somon Kanada yerlileri için başlıca geçim kaynağı.

Bu balıklar ayrıca yerlilerin en önemli kültürel sembolleri arasında yer alıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kanada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya'da Amazonlar hakkında rapor yayımlayan devlet kurumuna suçlama
Brezilya'da Amazonlar hakkında rapor yayımlayan devlet kurumuna suçlama
İngiltere’nin AB Bakanı Alan Duncan istifa etti
İngiltere’nin AB Bakanı Alan Duncan istifa etti
Hawaii yerlilerinden teleskop protestosu
Hawaii yerlilerinden teleskop protestosu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim