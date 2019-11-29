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Kanada’da küçük uçak düştü: 7 ölü

Kanada’da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2019 Cuma 11:59
Kanada’da küçük uçak düştü: 7 ölü

Kanada'da küçük bir uçak inişe hazırlandığı sırada düştü. Uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer düşen uçağın, Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Markham şehrinden Kingston Havalanı'na gittiğini ve inişe hazırlandığı sırada düştüğünü açıkladı.

Kingston polisi, düşen uçakta bulunan 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, sağ kurtulan kimsenin olmadığın belirtti. Kazanın meydana geldiği saatlerde ise havanın rüzgarlı olduğu aktarıldı.

Kazada ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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KanadaUçakDüştü7ölü
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