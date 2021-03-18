Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 yıl cezaevine gönderildi
1 yıl cezaevine gönderildi
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...

Kanada’da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu

Kanada'da Nellie Nadeau adlı bir kadına ait şişe içindeki not, tam 26 yıl sonra 8 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu.

18 Mart 2021 Perşembe 17:29
126 Okunma
Kanada’da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu

Kanada’nın Nova Scotia bölgesindeki Cheticamp’ta 8 yaşındaki Nymia Mitchell evinin arka bahçesinde kamp ateşi yaktığı sırada ağacın altında şişe buldu. 

Şişeyi inceleyen ailesi, içinde 12 Ağustos 1995 yılına ait bir not olduğunu gördü. Mitchell’in annesi Britta Mitchelli, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “’6 senedir bu bölgede yaşıyoruz ilk defa başımıza böyle bir olay geldi” dedi. Şişedeki mesajın Nellie Nadeau (39) adındaki bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

"TESADÜFEN ORTAYA ÇIKMASI ÇOK ŞAŞIRTICI"

Şişenin sahibi Nadeau, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Tamamen unuttuğunuz bir eşyanın tesadüfen ortaya çıkması çok şaşırtıcı" dedi.

Öte yandan, İngiltere'de yaşayan bir deniz biyoloğu tarafından Kuzey Denizi'ne atılan şişedeki mesaj, tam 108 yıl sonra Alman bir kadın tarafından bulunmuştu. Alman çift, buldukları 108 yıllık şişeyle birlikte yeni Guinness Rekoru'nun da sahibi olmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan hemşire komaya girdi
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan hemşire komaya girdi
Rusya'da bir kadın 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ateşe verdi
Rusya'da bir kadın 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ateşe verdi
ABD'de ağır bilanço!
ABD'de ağır bilanço!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim