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Kanada'da toplu mezar: En küçüğü 3 yaşında

Kanada’da yerlilere yönelik asimilasyon politikasının boyutu, bulunan toplu mezarla ortaya çıktı. 1978 yılında kapatılan bir yerli okulunda 215 çocuğun kalıntılarına rastlandı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:53
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Kanada'da toplu mezar: En küçüğü 3 yaşında

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yerlilerin kaldığı eski bir yatılı okulun bahçesinde toplu mezar bulundu.

1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu’nda yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlandı.

Ön bulgular, kayıp çocukların ölümlerinin kayıt altına alınmadığını gösteriyor.

En küçüğünün 3 yaşında olduğu belirtilen çocukların ne zaman öldükleri ve ölüm nedenleri bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Utanç verici" bir sömürge politikası

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, sosyal medya hesabından, "Bu, ülkemiz tarihinin o karanlık ve utanç verici döneminin üzücü bir hatırlatıcısı" açıklamasını yaptı.

Kanada Yerli Halklarla İlişkiler Bakanı Carolyn Bennett da, yatılı okulların "utanç verici" bir sömürge politikasının parçası olduğunu dile getirdi.

Yerli gençlerin asimile edilmesi

Kanada’da 19'uncu ve 20'nci yüzyıllarda yatılı okullar, hükümet ve dini yetkililer tarafından yerli gençleri asimile etmek amacıyla kullanılıyordu.

Kanada’da 1863’ten 1998’e kadar 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden alınarak bu okullara yerleştirildiği ifade ediliyor.

Hükümet , 2008'de özür diledi

Bu okullarda, çocukların kendi dillerini konuşmalarına izin verilmediği, birçoğunun kötü muamele ve istismara maruz kaldığı belirtiliyor.

2008 yılında ise Kanada hükümeti söz konusu sistem için yerli halktan resmi olarak özür dilemişti. 

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:05
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