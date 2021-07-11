Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

banner102

Kanada'nın batısında bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 297 farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

11 Temmuz 2021 Pazar 23:26
24 Okunma
Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

British Columbia Eyaleti Orman Yangınları Servisi verilerine göre, eyaletin iç bölgelerindeki 297 farklı noktadaki orman yangını devam ediyor.

Yangınların 84’ü son 48 saatte başladı.

Yetkililer orman yangınları nedeniyle tehlike oluşan yerleşim birimleri için üç yeni tahliye uyarısı yayımladı.

Yaklaşık 1100 itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı yangınlar için Alberta, Ontario, Quebec ve New Brunswick eyaletlerinden destek itfaiye ekipleri de bölgeye geldi.

İtfaiye ekiplerine halktan gönüllüler de destek veriyor.

Araç ve insan ulaşımının imkansız olduğu bölgelerdeki yangınlara ise helikopterler ve tanker yangın uçakları ile müdahale ediliyor.

British Columbia eyaletinde yaşanan aşırı sıcakların ardından patlak veren orman yangınlarında, şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti.

Eyalette geçen yılın aynı döneminde toplamda 680 orman yangını kaydedilirken, bu yıl bu rakamın yaklaşık üç katına çıkarak 947’e ulaştığı belirtildi.

Eyalette etkili olan orman yangınlarında şu ana kadar yaklaşık 1000 kilometrekare orman alanı kül oldu.

Yangınların yerleşim yerleriyle irtibatını kesmek için bölgede çok sayıda ağır iş makinası çalışıyor.

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden Doug Lundquist, CTV’ye yaptığı değerlendirmede, "yangın mevsiminin" alışılmadık şekilde erken başlamasından endişe duyduğunu belirterek, "Kuzeyden güneye ve ABD'ye kadar kuşatıldık. Eyalette birçok yerde rekor bir kuru hava ve aynı zamanda eşi görülmemiş bir sıcaklığa sahibiz. Bu yüzden orman yangınları için çok zor bir yerden başlıyoruz." dedi.

Yangınların en az yüzde 64'ünün kuru hava koşullarının şiddetlendirdiği yıldırımlarla başladığına inanan Lundquist, "Aslında o kadar kuru ki yağışlar genellikle yere çarpmadan önce buharlaşıyor. Bütün eyalet adeta yıldırımlar tarafından dövülüyor." diye konuştu.

Kanada&#39;daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor - Haberso

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:46
Anahtar Kelimeler:
Kanada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen İranlı kadın, gözaltına alındı
Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen İranlı kadın, gözaltına alındı
Dev final öncesi skandal görüntüler!
Dev final öncesi skandal görüntüler!
KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiasından sonra Pakistan'dan dikkat çeken paylaşım geldi
KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiasından sonra Pakistan'dan dikkat çeken paylaşım geldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim