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Kanadalı 11 yıl sonra serbest

İran, idama mahkum ettiği İran asıllı Kanada vatandaşını serbest bıraktı.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:57
Kanadalı 11 yıl sonra serbest

British Columbia eyaletinin Victoria kentinde yaşarken rahatsızlanan babasını görmek için gittiği İran'da 2008 yılında tutuklanan Saeed Malekpour, 2010 yılında yargılama sonucu idama mahkum edildi.

Kanada’da kurduğu internet sitesi aracılığıyla yaptığı müstehcen yayınların, İslam'a aykırı olması sebebiyle idam cezasına çarptırılan Malekpour, McGill Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uzmanı Payam Akhavan’ın Kanada, BM ve uluslararası alanda yürüttüğü yoğun hukuk diplomasisi sonrası salıverildi.

Malekpour'un ülkeden çıkışına izin verileceğinin belli olması üzerine Kanada Dışişleri Bakanlığı, seyahat için gerekli belgeleri sağlayarak kendisini ülkeye getirdi.

Hukuk uzmanı Akhavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da aile üyeleri ve avukatı da dahil hiç kimsenin Malekpour'un ülkeyi terk etme planının farkında olmadığını belirterek, "Onu Kanada'ya getirme planının başarılı olacağından ve Kanada'ya ayak basana kadar her şeyin plana göre gideceğinden emin değildik. Bu yüzden hepimiz çok rahatladık." diye konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kanada, Saeed Malekpour’un ailesiyle tekrar bir araya geldiği haberini memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.

Maryam Malekpour da kardeşinin serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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