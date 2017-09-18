Kanadalılar, Müslümanlara karşı artan nefretten endişeli

Kanada’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 72'si ülkede Müslümanlara karşı artan bir nefret ve korku ortamının olduğuna, bunun daha da kötüleşeceğine inandığı yönünde görüş bildirdi.

Merkezi Kanada’nın Calgary kentinde bulunan ThinkforActions (Eylemler için Düşünce) isimli düşünce kuruluşunca gerçekleştirilen ankette, ülkede yaşayan Müslümanların karşılaştığı sıkıntılara ilişkin sorulara cevap arandı.

Ankette, Kanada halkının Müslümanlar hakkında genel olarak olumlu bir izlenime sahip bulundukları ancak bu görüşün bazı dini liderler için geçerli olmadığı belirlendi.

İnternet üzerinden ulaşılan bin 48 Kanadalı ile gerçekleştirilen anket, İslamofobi, ayrımcılık ve sistemli ırkçılık ana konuları üzerine hazırlandı.

Ankete katılan Kanadalıların yüzde 78'i Müslümanların ülkenin geleneklerini ve değerlerini benimsemeleri ancak dini ile kültürel uygulamalarını da sürdürmeleri konusunda hemfikir olunduğunu beyan etti. Ankete katılanların yüzde 88'i de Müslümanlara herhangi bir Kanadalıdan farklı davranılmaması gerektiğini söyledi.

‘KAMU ALGISININ TAMAMI POZİTİF DEĞİL'

Katılımcıların yüzde 72'si sorulara Kanada'da Müslümanlara karşı artan bir nefret ile korku ortamının olduğuna, bunun daha da kötüleşeceğine inandığı cevabını verdi.

Anketi organize eden grubun başkanı Mukarram Zaidi yaptığı açıklamada, "Ankette ulaşılan kamu algısının tamamı pozitif değil. Örneğin ankete katılanların yüzde 56'sı, İslam'ın kadın haklarını savunmadığına ve bastırdığına inanıyor. Bunda da yüzde 54 oranında imamlar ile yüzde 35 oranında dini lider pozisyonunda olanları sorumlu görüyorlar.’’ dedi.

"BURADA DOĞANLAR İMAM OLMALI"

Kanada toplumuna İslam’ın anlatılmasında farklı bir sorun işaret eden Zaidi, "Kuzey Amerika'da doğup büyüyen çocuklar yetiştirilerek imam olmalı. Çünkü onlar İngilizceyi açıkça ve akıcı şekilde konuşup İslam ile Kuzey Amerika kültürünü ilişkilendirebilir. Kanada dışından gelen imamların çoğu insanların Kanada toplumuna entegrasyonuna yardım edemiyor." sözlerine yer verdi.