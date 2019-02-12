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Kanalizasyon kuyusundan bebek çıktı: 3 saat kazdılar

12 Şubat 2019 Salı 17:32
Kanalizasyon kuyusundan bebek çıktı: 3 saat kazdılar

Güney Afrika'nın Durban şehrinde kanalizasyon kuyusunda saatlerce ağlayan bebeğin çığlıklarını duyan bölge sakinlerinin polis ekiplerine haber vermesinin ardından bebeği kurtarmak için hummalı bir çalışma başladı.

Yeni doğan bebek, saatlerce mahsur kaldığı kanalizasyon kuyusundan üç saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma üç saatin ardından başarıyla sonuçlandı. Yetkililer, bebeğin ailesine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını belirtti.

Saatler süren çalışma sonrasında bebek kurtarıldı.

Hastaneye götürülen bebeğin sağlık kontrolleri tamamlanırken, Dr. Timothy Hardcastle bebeğin en fazla üç günlük olduğunu ifade etti.

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Yetkililer, “Fırtına” yani Storm adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bebeğin ilk kontrollerinde vücut ısısının düşük olduğunu belirlediklerini kaydeden Dr. Hardcastle, “Bebeğimiz şu an uyanık, tepki verip ağlıyor. Glikoz ve şeker değerleri de olması gerektiği gibi” dedi.

Soruşturma başlatıldığını açıklayan hükümet yetkilileri, olayın bir cinayet girişimi olarak ele alınacağını aktardı.

Hardcastle, bebeğin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Sosyal Hizmetler'e yönlendirilmek üzere farklı bir hastaneye götürüleceğini dile getirdi.

Hummalı çalışma sonrasında yerel basın, “Bu bir mucize” başlıkları attı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanalizasyon
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