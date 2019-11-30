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Kanarya Adaları’nda can pazarı! Sahildekiler yardıma koştu

İspanya'nın turizm cenneti Kanarya Adaları'nda can pazarı yaşandı. Kumsala çıkan mülteci teknesinde bulunanların yardımına bölgedeki turistler koştu.

30 Kasım 2019 Cumartesi 12:15
Kanarya Adaları’nda can pazarı! Sahildekiler yardıma koştu

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Aguila kumsalı dün eşine az rastlanır görüntülere sahne oldu. Mültecileri taşıyan bir bot kıyıya yanaşırken, sahilde güneşlenenler neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu mültecilerin iyi durumda olmadığını fark eden tatilciler, ilk müdahalede bulunmak için yardıma koştu. Sağlık ekiplerine de haber verilirken, hamile bir kadın ile çocuklara yiyecekler verildi.

Sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesiyle, gece boyunca denizde olan mültecilere termal battaniyeler verildi. Yetkililer 20’yi aşkın mültecinin 6 gündür denizde olduğunu ve büyük çoğunluğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğunu belirtti.

1 AYDA 27 BİN MÜLTECİ

Çalışmaları yürüten ekipten Jose Antonio Rodriguez, “Çok zorlu bir yolculuk olmuş. Bottaki bebeklerden biri acilen hastaneye sevk edildi. Kıyıya ulaştıklarında yardıma ilk koşan turistler ve çevredeki yerel halktı. Onlara kıyafetler ve yiyecekler verdiler” dedi.

İspanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Kasım ayı boyunca ülkeye 27 bin 594 mültecinin geldiği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kanarya Adaları’
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