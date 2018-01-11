'Kandamlası' 150 yıl sonra açtı!

'Kandamlası' (Adonis Aestivalis) bitkisi, Giresun'un Şebinkarahisar iliçesi ile Gümüşhane kırsalında 1867'de tespit edilmişti.

Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından bulunan bitki, o tarihten sonra kayda alınamadı.

Yörede 'horozgülü' ve 'sarıdağgülü' olarak bilinen bitki, 150 yıl aradan sonra geçen mayıs ayında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fergan Karaer ve Erzincan Ünşversitesi'nden Prof. Dr. Ali Kandemir tarafından tespit edildi.

2070 rakıma kadar yetişebildiği belirtilen 'kandamlası'nın, 2'si sarı, 7si kırmızı çiçekli 9 cinsi bulunuyor.