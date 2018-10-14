Kanseri yendi, ayrımcılığa takıldı!

ABD'nin Güney Karolina Eyaleti'nde yaşayan 65 yaşındaki Kirby Evans, gittiği restoranda müdürün odasına çağrıldı.

Kanser yüzünden suratı korkunç gözüktüğü söylenen adam, dükkândan kovuldu.

"Ya yüzünü kapa, ya da git" denilen adam, "Yüzüm kapalıyken nasıl yemek yiyecektim?" diye sordu.

7 sene önce deri kanserinin bozduğu hücreleri yüzünden burnu ve sol gözü alınan adam, bu durumu düzeltmek için yapılacak estetik ameliyatlara parası olmadığını söyledi.

Diğer müşterileri korkuttuğu gerekçesiyle kovulan adamın hikâyesi, dünya basınına yansıdı.

Düzenlenen uluslar arası kampanyayla adam için iki günde 50 bin doları aşkın para toplandı.