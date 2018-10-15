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'Kanserim' diye karısını ve kayınvalidesini dolandıran adama 6 ay hapis

"Arkadaşını doktor olarak tanıttı"

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:57
'Kanserim' diye karısını ve kayınvalidesini dolandıran adama 6 ay hapis

İngiltere'nin Leicester kentinde lenf kanseri olduğunu söyleyerek karısını kandıran ve kayınvalidesinin tedavi için verdiği 2 bin sterlinle ABD'de tatil yapan bir adam dolandırıcılıktan altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezası ertelenen 35 yaşındaki David Carroll'ın iki yıl süreyle kamu hizmetinden men edildiği ve 2 bin sterlin tazminat ödeyeceği belirtildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Carroll, 2006'da tanıştığı karısı Lucy Witchard'a 2011'de evlenmeden önce kanser olduğunu söyledi.

Carroll, 2015'te hastalığının ilerlediğini ve 5-10 ay ömrünün kaldığını söyleyerek MS hastası olan ve yürüyemeyen kayınvalidesinden ABD'de tedavi görmek için para aldı. Leicester'deki ragbi kulübü arkadaşları da yardım kampanyaları düzenleyerek Carroll için para topladı. Ancak Carroll'un bu parayla ABD'de tatil yaptığı ortaya çıkınca çift boşandı.

Aylestone Athletic spor kulübü, Caroll için para toplamak adına bir yardım koşusu organize etmişti.

Aylestone Athletic spor kulübü, Caroll için para toplamak adına bir yardım koşusu organize etmişti.

"Arkadaşını doktor olarak tanıttı"

Carroll'un karısını kanser olduğuna ikna etmek için bir arkadaşını doktor olarak tanıttığı belirtiliyor.

Şimdi başka bir adamla evli olan Lucy Witchard, BBC'ye, Carroll'un "yıllarını çaldığını" ve kendisi ve annesinin duygularını istismar ettiğini söyledi.

Mahkeme Carroll'un bir yıl süreyle eski karısı ve kayınvalidesi'yle irtibata geçmesini yasakladı.

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