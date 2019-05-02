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Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satıldı

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:27
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satıldı
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Müzayede evi Sotheby's, koleksiyonundaki Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin 5 milyon 323 bin 500 sterline satıldığını duyurdu.

Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s "İslam Dünyasının Sanatları" başlıklı koleksiyonunu bugün satışa sundu.

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Sotheby's'den yapılan açıklamada, müzayede kapsamında satışa sunulan 311 parça arasında İtalyan ressam GentileBellini’nin takipçilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresinin 5 milyon 323 bin 500 sterlin (41 milyon 440 bin lira) karşılığında satıldığı bildirildi.

Padişahın tahta çıktığı 1520 yılı civarında Venedik'te, Osmanlı sarayına girip çıkabilen Batılı diplomatların tariflerine dayanılarak yapıldığı sanılan portreye, müzayede öncesinde 250 bin ila 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 900 bin ila 2 milyon 700 bin lira) değer biçiliyordu.

Müzayedeyle ilgili daha önce AA muhabirine bilgi veren Sotheby’s Orta Doğu ve İslam Sanatı Uzmanı Alexandra Roy, Kanuni Sultan Süleyman portresinin en değerli iki eserden biri olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kanuni Sultan Süleyman
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