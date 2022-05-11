Kaplana meydan dayağı attı!

Hindistan’ın Maharashtra şehrindeki Chandrapur köyünde yaşanan kaplan saldırısı olayı ülkeyi adeta ayağa kaldırdı. Üç yaşındaki bir çocuğun evinin avlusunda oturarak yemek yediği sırada aniden bir kaplanın saldırması üzerine anne Jyoti Pupalwar harekete geçti. Kaplanın kızını sürüklediğini gören Pupalwar, kaplanı sopayla kovaladı. Ağır bir şekilde yaralanan çocuk yakınlardaki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“ONA SALDIRMAK ZORUNDA KALDIM”

Kendisinin banyo yaptığı sırada kızının evlerinin avlusunda tek başına yemek yediğini dile getiren anne, “Ben yıkanmaya giderken kızım yemek yiyiordu. Dışarı çıktığımda kaplanın ona saldırdığını ve alıp götürdüğünü gördüm. Kaplanın kaçması bir kez daha bize hamle yapmaması için defalarca ona saldırmak zorunda kaldım. Mecbur kaldım.” dedi.

İLK OLAY DEĞİL

Chandrapur köyünde daha önce de benzer bir şekilde kaplan saldırıları görülmüştü. 6'sı küçük çocuk olmak üzere toplamda 15 kişi vahşi hayvanların saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan hadise 16. kaplan saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Kaplan saldırılarının artmasına sinirlenen yerli halk 10 orman müdürlüğü yetkilisini ve çalışanını rehin alarak insan yiyen kaplanların öldürülmesini talep etti. İnsanlar daha önce de protesto gösterileri ve ofislerin tahrip edilmesiyle protesto edilmişti, ancak yetkililer bu durumda herhangi bir işlem yapmadı.