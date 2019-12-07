Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

Kar fırtınasında kalbi duran kadın, 6 saat sonra hayata döndürüldü

07 Aralık 2019 Cumartesi 10:40
Kar fırtınasında kalbi duran kadın, 6 saat sonra hayata döndürüldü

 İngiltere vatandaşı Audrey Schoeman, İspanya'da Pirene Dağları'nda yürüyüş yaparken yakalandığı kar fırtınasında bilincini kaybetti. Schoeman'ın kalbi 6 saat boyunca çalışmadı. İngiliz kadın, kaldırıldığı Barcelona'daki bir hastanede hayata döndürüldü.

34 yaşındaki Schoeman'ı hayata döndüren doktorlar, bunun çok nadir bir vaka olduğunu, İngiliz kadının hayatını soğuğun kurtardığını söylüyorlar.

Barcelona'da yaşayan ve eşiyle birlikte yürüyüş yaparken kar fırtınasına yakalanan Schoeman, vücut ısısındaki aşırı düşüşle önce konuşma yetisini kaybetmiş, sonra da bilincini yitirmişti. İngiliz kadının kalbi de durmuştu.

Eşi Rohan Schoeman, Katalonya'daki TV3'te yayınlanan basın toplantısında, "Kurtarma ekiplerini beklerken nabzını bulmaya çalıştım, nefesini hissedemedim, kalp atışlarını bulamadım. Öldüğünü sandım" dedi.

Kurtarma ekipleri 2 saat sonra çifti bulduklarında Audrey Schoeman'ın vücut ısısı 18 dereceye düşmüştü.

Barcelona'daki Vall d'Hebron Hastanesi'ne ulaştıklarında ise hiçbir hayat belirtisi göstermiyordu.

Fakat ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Eduard Argudo, Schoeman'ın şuurunu yitirmesine yol açan aşırı soğuğun aynı zamanda onun hayatını kurtardığını söyledi.

Doktor Argudo, "Ölmüş gibiydi. Fakat, hipotermi vakası olduğu için Audrey'in yaşama şansı olduğunu biliyorduk" dedi.

Hipotermi yani vücut ısısının aşırı düşüşü bilincini kaybettiği süre boyunca Audrey Schoeman'ın beynini ve bedenini korudğu ortaya çıktı.

Doktor Argudo, "Eğer vücut ısısı normal olsa kalbin bu kadar uzun süre çalışmaması mutlaka ölümle sonuçlanırdı" diyor.

'HAYATA DÖNMEM MUCİZE, BUNU DOKTORLARA BORÇLUYUM'

Zamana karşı bir yarışa giren doktorlar Schoeman'ı önce, hastanın kanını alıp, oksijen yükleyerek geri veren özel bir makineye bağladı.

Vücut ısısı 30 dereceye yükseldiğinde ise defibrilasyon yöntemiyle kalbi yeniden çalıştırdı.

Audrey Schoeman şuurunu yitirdikten 6 saat sonra kalbi çalıştırılarak hayata döndü.

Bütün bunlar 12 gün önce yaşandı. Dün hastaneden taburcu olan Audrey Schoman'ın hipotermiden kaynaklanan, ellerde hafif uyuşukluk ve hassasiyet gibi bazı sorunlar dışında sağlığı iyi.

Daha önce hiç bu kadar uzun süre bilincini kaybeden bir hasta görmemiş olan doktorlar, en çok sinir sisteminin ne ölçüde zarar görmüş olabileceği konusunda kaygı duyduklarını söylüyorlar.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Audrey Schoeman ise ilk 6 saate dair hiç bir şey hatırlamadığını anlattı. Kendisini çok şanslı gördüğünü söyleyen Schoeman "mucize" diye tanımladığı hayata dönüşünü tamamen doktorlara borçlu olduğunu söyledi.

Schoeman çok zevk aldığı zorlu yürüyüşlere baharda yeniden başlayabileceğini de umuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kar FırtınasıHaberKalbi Duran KadınAudrey Schoemanİngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook İran Lideri Hamaney'in Arapça Sayfasını Kapattı
Facebook İran Lideri Hamaney'in Arapça Sayfasını Kapattı
ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı
ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı
Avrupa’nın göbeğinde insanlık dramı! Ölüme terk ettiler
Avrupa’nın göbeğinde insanlık dramı! Ölüme terk ettiler

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim