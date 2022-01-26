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Kar leoparı koronavirüsten öldü

Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi sakinlerinden kar leoparı Ayana, COVID-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:36
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Kar leoparı koronavirüsten öldü
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Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan COVID-19 testinin negatif çıktığını belirtti.

Leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, birlikte kar leoparının COVID-19’a yakalandığını açıkladı.

Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayana'nın ölüm nedeni COVID-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın COVID-19 virüsünü insanlardan kaptığını düşünüyor. 

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