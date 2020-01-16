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Kar yağışı felakete dönüştü! 108 ölü

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede devam eden yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 176 kişinin de yaralandığını açıkladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 10:55
Kar yağışı felakete dönüştü! 108 ölü

Kar yağışından en çok etkilenen Keşmir bölgesinde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 153 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden 74’ünün Keşmir’in Neelum Vadisi’nde meydana gelen çığın altında kaldığı belirtildi.

Belucistan Eyaleti'nde ise 31 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaklaşık 200 ev yıkılırken, bazı evlerde de büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

“İNSANLARIN HALA ÇIĞLARIN ALTINDA OLMASINDAN KORKUYORUZ”

Pakistan Keşmir Afet Yönetim Kurulu Operasyon Müdürü Saeed ur Rehman Qureshi, bölgede kar yağışının devam ettiğini dile getirerek kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi. Qureshi, “Bazı insanların hala çığların altında olmasından korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

Neelum Vadisi sakinlerinden Lal Hussain Minhas, evinin çatısının çığ yüzünden çökmesi sonucu 2 çocuğunun kaybolduğunu belirtti. Öte yandan Pakistan Başbakanı Imran Khan, Keşmir’in Muzaffarabad bölgesine ziyarette bulunarak yaralılara acil şifalar diledi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI AFGANİSTAN’I DA ETKİLEDİ

Kar yağışının etkili olduğu Afganistan’da da en az 30 kişinin öldüğü, 100’e yakın yaralı bulunduğu bildirildi. 300 civarında evin çığ nedeniyle yıkıldığı belirtilirken bazı vatandaşların da kaybolduğu aktarıldı. İHA

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Kar YağışıHaberKKTC
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