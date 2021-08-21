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Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor

Karadağ'da on yıldır düzenlenen 'en tembel vatandaş' yarışması başladı. Bu yıl sekiz kişinin katıldığı yarışmada en uzun süre ayağa kalkmadan durmayı başaran yarışmacı 300 Euro'luk ödülün sahibi olacak. Rekorun 52 saat olduğunu söyleyen yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, "Önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi" dedi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:28
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Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde geleneksel olarak düzenlenen "tembellik yarışması" başladı.

ÖDÜL 300 EURO

Bu yıl sekiz katılımcı ile onuncusu düzenlenen yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 Euro değerindeki ödülün sahibi olacak.

Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic yaptığı açıklamada, Karadağlıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

"ARKADAŞ EDİNMEK İÇİN KATILIYORLAR"

Karadağlılar arasında hem çok çalışkan hem çok tembel insanların olduğunu söyleyen Blagojevic, "Ortası yok gibi, yarışmayı düzenleme fikri de buradan geliyor. İnsanlar para ödülünden ziyade arkadaş edinmek için katılıyorlar." dedi.

REKOR 52 SAAT

Bu yıl yarışma kurallarında değişiklik yapıldığını aktaran Blagojevic, "Önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi. Önceden böyle olmamasına rağmen en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti" diye konuştu.

Blagojevic, "Yeni kurallar sayesinde Karadağ'ın 'en tembel vatandaşını' bulacağımıza inanıyoruz. İnsanlara, Karadağlıların yatarak da para kazanabileceğini kanıtlayacağız." sözlerini kullandı.

Yarışmaya ilk kez katılan Marko da doğada vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, "Öncelikle eğlenceli vakit geçirmek için katılıyorum, ancak para ödülü de gözardı edilmemeli." şeklinde konuştu.

Başkent Podgoricalı yarışmacı Duda da "Dinlenmek için geldim ama para ödülünü de almak isterim. Kazanan 300 Euro'luk ödülün sahibi oluyor, bu az para değil." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Karadağ
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